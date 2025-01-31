22-річний житель Косівщини виманював телефони та оформлював кредити на потерпілих шляхом пропозиції легкого заробітоку в Інтернеті.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Косівщини за фактом незаконного використання конфіденційної інформації, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної технік й легалізації одержаного майна (ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 22-річний чоловік обіцяв легкий заробіток в Інтернеті, таким чином виманював у потерпілих мобільні телефони.

“Шахрайським способом обвинувачений отримував доступ до мобільних телефонів потерпілих та під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance спонукав їх уводити логін та пароль в їхні онлайн-банкінги АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, зловмисник отримував конфіденційні дані потерпілих, які згодом використовував для оформлення кредитів у різних фінансових установах”, – йдеться у повідомленні.