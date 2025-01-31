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Прикарпатець оформлював кредити на потерпілих обіцяючи легкий заробіток в Інтернеті

Автор: Lilia
31/01/2025 18:46
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22-річний житель Косівщини виманював телефони та оформлював кредити на потерпілих шляхом пропозиції легкого заробітоку в Інтернеті.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Шахрай оформляв кредити на потерпілих у різних фінансових установах

За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Косівщини за фактом незаконного використання конфіденційної інформації, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної технік й легалізації одержаного майна (ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 22-річний чоловік обіцяв легкий заробіток в Інтернеті, таким чином виманював у потерпілих мобільні телефони.

“Шахрайським способом обвинувачений отримував доступ до мобільних телефонів потерпілих та під приводом необхідності проведення фінансових операцій через сервіс обміну криптовалют Binance спонукав їх уводити логін та пароль в їхні онлайн-банкінги АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, зловмисник отримував конфіденційні дані потерпілих, які згодом використовував для оформлення кредитів у різних фінансових установах”, – йдеться у повідомленні.

Отримані кредитні кошти згодом перераховував на свою банківську картку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділення Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.