Прикарпатські авіатори 114 бригади отримали сучасний український тренажер для знищення ворожих цілей

114 бригада тактичної авіації отримала український імітатор “ФТ-1” для тренування мобільних вогневих груп у пошуку та знищенні повітряних цілей.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Імітатор “ФТ-1”, розроблений компанією “Безпілотні Технології”, складається зі станції керування і контролю, катапульти, цільового спорядження та безпілотних літальних апаратів, які виконують роль літаків-мішеней.
Обладнання дозволяє імітувати як одиничні, так і групові повітряні цілі під час навчальних стрільб.
Сучасне обладнання придбали завдяки підтримці територіальної громади Івано-Франківська та Благодійного фонду “Свій за Свого”.
У бригаді зазначають, що нове оснащення допоможе військовим ефективніше вдосконалювати навички зі знищення повітряних цілей.