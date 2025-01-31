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Прикарпатські авіатори 114 бригади отримали сучасний український тренажер для знищення ворожих цілей
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські авіатори 114 бригади отримали сучасний український тренажер для знищення ворожих цілей

Автор: Олег Мамчур
31/01/2025 19:01
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114 бригада тактичної авіації отримала український імітатор “ФТ-1” для тренування мобільних вогневих груп у пошуку та знищенні повітряних цілей.

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Імітатор “ФТ-1”, розроблений компанією “Безпілотні Технології”, складається зі станції керування і контролю, катапульти, цільового спорядження та безпілотних літальних апаратів, які виконують роль літаків-мішеней.

Обладнання дозволяє імітувати як одиничні, так і групові повітряні цілі під час навчальних стрільб.

Сучасне обладнання придбали завдяки підтримці територіальної громади Івано-Франківська та Благодійного фонду “Свій за Свого”.

У бригаді зазначають, що нове оснащення допоможе військовим ефективніше вдосконалювати навички зі знищення повітряних цілей.