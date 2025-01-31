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Франківець у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП

Автор: Lilia
31/01/2025 19:17
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Учора на вулиці Набережній в Івано-Франківську трапилась аварія. 36-річний водій автомобіля Ford, недотримавшись безпечної дистанції та швидкісного режиму допустив зіткнення з автомобілем Opel, що рухався попереду.

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Про це інформує Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області.

“Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що 36-річний водій автомобіля Ford, недотримавшись безпечної дистанції та швидкісного режиму допустив зіткнення з автомобілем Opel, що рухався попереду.

Спілкуючись з водієм Ford інспектори виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Водій пройшов освідування на місці”, – йдеться у дописі правоохоронців.

У результаті – 2.39 проміле алкоголю у крові водія.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП)КУпАП.