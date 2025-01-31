За перший місяць 2025 року на Франківщині мисливці вполювали понад 20 шакалів

Від початку 2025 року мисливці застрелили на Івано-Франківщині понад 20 шакалів. Це — нетиповий вид диких тварин для Прикарпаття. Їх почали фіксувати на території області упродовж останніх двох років. Ймовірно, вони мігрували зі сходу України через бойові дії.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це у коментарі Суспільному розповів начальник відділу лісового та мисливського господарства в області Роман Поціхович.

З його слів, тварин вполювали в Тисменицькій та Калуській громадах.

“На сході України через бойові дії у лісах — постріли. Через це, кажуть біологи, тварини шукають тишу й тікають. Тобто шакали біжать сюди, бо раніше в нас таких тварин не фіксували”, — говорить Роман Поціхович.

Він додає, що в області також збільшилася популяція вовків. Зокрема, минулого тижня їх бачили у селі Хом’яківка Тисменицької громади.