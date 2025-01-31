Суд на Франківщині призначив п’ять років ув’язнення військовому за СЗЧ

Калуський міськрайонний суд призначив п’ять років ув’язнення військовому за самовільне залишення частини. Чоловік поїхав у щорічну основну відпустку і не повернувся на службу.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це йдеться у вироку суду.
Обвинувачений — родом із Калуша. 27 лютого 2022 року чоловік мобілізувався до Збройних сил України. Служив стрільцем у патрульному взводі однієї з військових частин.
“1 січня 2024 року військовий поїхав з місця постійної дислокації у щорічну основну відпустку на 17 днів. 18 січня він повинен був з’явитися до військової частини, проте цього не зробив. Він пробув у себе вдома у Калуші до 29 серпня 2024 року”, — йдеться у матеріалах справи.