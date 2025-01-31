Суд на Франківщині призначив п’ять років ув’язнення військовому за СЗЧ

Калуський міськрайонний суд призначив п’ять років ув’язнення військовому за самовільне залишення частини. Чоловік поїхав у щорічну основну відпустку і не повернувся на службу.

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Про це йдеться у вироку суду.

Обвинувачений — родом із Калуша. 27 лютого 2022 року чоловік мобілізувався до Збройних сил України. Служив стрільцем у патрульному взводі однієї з військових частин.