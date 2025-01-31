На війні поліг захисник з Івано-Франківської громади Луканюк Микола

Знову страшна звістка прийшла в село Радча Івано-Франківської громади. У бою за свободу та незалежність України загинув Луканюк Микола, 12.12.1972 р.н.
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Про це повідомила мешканка Радчі Оксана Мартинюк, передає Правда.іф
Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.
Вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконував свій військовий і громадянський обов’язок, віддав своє життя.
Без батька залишились сини військовослужбовця.