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Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг захисник з Івано-Франківської громади Луканюк Микола

Автор: Lilia
31/01/2025 20:12
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Знову страшна звістка прийшла в село Радча Івано-Франківської громади. У бою за свободу та незалежність України загинув Луканюк Микола, 12.12.1972 р.н.

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Про це повідомила мешканка Радчі Оксана Мартинюк, передає Правда.іф

Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

Вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконував свій військовий і громадянський обов’язок, віддав своє життя.

Без батька залишились сини військовослужбовця.