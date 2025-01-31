Мільйонні штрафи та вилучена продукція: податківці пройшли рейдом по магазинах з електронками на Прикарпатті

Податківці Івано-Франківщини виявили порушення у продажу тютюнових виробів, вилучивши товару на 104 тисячі гривень. Штрафи перевищили 8 мільйонів, але їх можна оскаржити.
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Про це інформує Правда з посиланням на головне управління ДПС в Івано-Франківській області.
Податківці Івано-Франківщини виявили порушення у продажу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.
Під час 19 перевірок магазинів встановлено:
- продаж без касових апаратів (РРО/ПРРО);
- неправильний облік товарів;
- незаконну торгівлю тютюновою сировиною та нікотином (токсичним алкалоїдом, екстрагованим з тютюну або отриманим шляхом хімічного синтезу, який відповідає товарній позиції 2939 згідно з УКТЗЕД).
За порушення на осіб, що проводили розрахункові операції без застосування РРО/ПРРО склали адмінпротоколи про за ч.1 ст.1551 КУпАП, який передали до суду.
Рідин для електронних сигарет вилучили на 104 тисячі гривень.
Також підприємцям виписали штрафи на понад 8 мільйонів гривень. Але штрафи поки не стягнуті, бо їх можна ще оскаржити у суді.