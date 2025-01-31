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На Івано-Франківському кладовищі колядували для полеглих Героїв ВІДЕО/ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківському кладовищі колядували для полеглих Героїв ВІДЕО/ФОТО

Автор: Петро Якимчук
31/01/2025 20:30
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Сьогодні, 31 січня, на Алеї Слави Івано-Франківського міського кладовища лунала “Тиха коляда” для полеглих захисників України

Скорботна громада зібралася на міському кладовищі, аби вшанувати пам’ять тих, хто віддав найдорожче задля України – своє життя.

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Панахиду за загиблими військовими відправив владика Миколай Семишин, пише Правда ІФ

Опісля панахиди священнослужителі, семінаристи та рідні полеглих воїнів колядували для полеглих.

“Тиху коляду “організувала Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ спільно з ГО “Родини загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська”