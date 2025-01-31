На Косівщині виявили африканську чуму свиней

29 січня 2025 року на території НПП «Гуцульщина» знайшли двох мертвих диких кабанів. За результатами дослідження патологічного матеріалу в Івано-Франківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби підтвердили збудник африканської чуми серед диких свиней (АЧС).

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30 січня робоча група у складі спеціалістів Косівського відділу Коломийського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в області, Косівського відділу обласної державної лікарні ветеринарної медицини та представників Парку виїхали на місце, відібрали зразки для досліджень на предмет ймовірної загибелі та провели необхідні дезінфекційні заходи, повідомляє Косівська районна військова адміністрація, пише Правда.іф

Карантин в регіоні попередньо триватиме 40 днів

За результатами дослідження патологічного матеріалу в Івано-Франківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби підтвердили збудник африканської чуми серед диких свиней (далі – АЧС).

Сьогодні, 31 січня 2025 року, в.о. голови Косівської районної військової адміністрації Василь Жмендак провів засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Косівській райдержадміністрації.

Про стан справ з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС слово мали заступник голови комісії, т.в.о. начальника Косівського відділу Коломийського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в області Вікторія Фейчук та секретар комісії, головний спеціаліст цього відділу Василь Негрич.

У результаті обговорення ситуації, яка склалася на Косівщині, комісія затвердила ряд невідкладних заходів з ліквідації, локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

“Так, територію, де знайшли мертвих диких свиней, визначили епізоотичним вогнищем та оголосили неблагополучним пунктом. На території НПП «Гуцульщина» встановили карантин з визначення зони захисту в радіусі 3 км, до якої включили угіддя Парку та Косівської РО УТМР, населені пункти Вербовець, Косів та Пістинь”, – йдеться у повідомленні.

Зоною спостереження (нагляду) в радіусі 7 км від зовнішніх меж зони захисту (10 км від спалаху) визначені населені пункти Уторопи Яблунівської громади; Микитинці, Смодна, Старий Косів, Черганівка, Бабин, Город, Соколівка Косівської громади; Хімчин Рожнівської громади, Старі Кути, Малий Рожин Кутської громади; Гуцулівка та Кривоброди Матеївецької громади Коломийського району, угіддя Парку та Косівської РО УТМР.

Спеціалісти проводитимуть комплекс запобіжних розповсюдженню збудника заходів, здійснять облік всього свинопоголів’я в господарствах всіх форм власності, встановлюватимуть чисельність диких кабанів на території НПП «Гуцульщина».

Наразі власників свиней попереджають про заборону продажу, переміщення, вигульного (вільного) утримання та безконтрольного забою свиней.

На період дії карантину в зонах захисту та нагляду заборонено проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин.

Карантин зможуть зняти через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів.

Довідково

Африканська чума свиней – це вірусне захворювання, яке вражає домашніх та диких свиней. Хвороба характеризується здебільшого гострим перебігом та проявляється лихоманкою, крововиливами, синюшністю та змертвінням шкіри, ураженнями внутрішніх органів та високою смертністю.

Вірус АЧС залишається життєздатним в м’ясі від хворих тварин – до 155 днів; у гною та ґрунті – до 3 місяців; у трупах свиней – до 2,5 місяців; у копчених м’ясопродуктах – до 6 місяців; в солонині – до 1 року; в замороженому м’ясі – до 3 років.

Для людини африканська чума свиней – безпечна.