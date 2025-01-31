На Луганщині загинув старший навідник з Калущини Олександр Захаров

Трагічна звістка надійшла в Калуську громаду. Старший навідник десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти солдат Олександр Захаров, 1987 р.н., який понад два роки вважався зниклим безвісти – загинув за волю та незалежність рідної землі.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Воїн призваний на військову службу у жовтні 2022 року. З 26 грудня того ж року вважався зниклим безвісти. Після повернення обміну тіл загиблих військовослужбовців з державою-агресором, 28 січня 2025 року було встановлено, що захисник загинув 26 грудня 2022 року на бойових позиціях на Луганщині під час стрілецького бою.

“В ході виконання бойового завдання Олександр завжди був вірний військовій присязі. У бою за Україну виявив стійкість та мужність. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивної сторони. Функціональні обов’язки виконував відмінно. Мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення”, – йдеться у дописі

Полеглому Герою – назавжди 35! Висловлюємо глибокі співчуття рідним нашого загиблого Захисника.