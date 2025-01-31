Сьогодні у селі Лоєва Надвірнянської громади через людську недбалість виникла масштабна пожежа. Останнім часом мешканці активно почали палити суху траву.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це нещодавно повідомив міський голова Зіновій Андрійович, передає Правда.іф
“Шановні жителі громади старостинських округів! Сьогодні в селі Лоєва ( о 19 год ) у звʼязку з людською недбалістю спричинено пожежу!” – написав мер.
Він стверджує, що на днях раніше подібне було біля житлових будинків у селі Назавизів .
“Звертаюся до всіх жителів громади з проханням припинити палити суху траву. Не створюйте загрози життю і здоров’ю людей, будівлям, тваринам, лісам. Коли робите порядок біля будинків – не паліть сухостій , бо може наробити біди всім”, – додає очільник громади.