Сьогодні у селі Лоєва Надвірнянської громади через людську недбалість виникла масштабна пожежа. Останнім часом мешканці активно почали палити суху траву.

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Про це нещодавно повідомив міський голова Зіновій Андрійович, передає Правда.іф

“Шановні жителі громади старостинських округів! Сьогодні в селі Лоєва ( о 19 год ) у звʼязку з людською недбалістю спричинено пожежу!” – написав мер.

Він стверджує, що на днях раніше подібне було біля житлових будинків у селі Назавизів .