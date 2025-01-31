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Диван на коліщатках в темній вітальні

Через спалювання сухостою у Надвірнянській громаді горять поля. ВІДЕО

Автор: Lilia
31/01/2025 21:16
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Сьогодні у селі Лоєва Надвірнянської громади через людську недбалість виникла масштабна пожежа. Останнім часом мешканці активно почали палити суху траву.

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Про це нещодавно повідомив міський голова Зіновій Андрійович, передає Правда.іф 

“Шановні жителі громади старостинських округів! Сьогодні в селі Лоєва ( о 19 год ) у звʼязку з людською недбалістю спричинено пожежу!” – написав мер.

Він стверджує, що на днях раніше подібне було біля житлових будинків у селі Назавизів .

“Звертаюся до всіх жителів громади з проханням припинити палити суху траву. Не створюйте загрози життю і здоров’ю людей, будівлям, тваринам, лісам. Коли робите порядок біля будинків – не паліть сухостій , бо може наробити біди всім”, – додає очільник громади.