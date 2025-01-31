У Франківську запустили проєкт, в межах якого діти загиблих воїнів зустрічатимуться із батьковими побратимами

Ініціатива покликана зруйнувати бар’єр між ветеранами та родинами полеглих воїнів.

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Про це повідомляє “Галка”, передає “Еспресо.Захід”.

У Франківську простір “ВетеранРro” запустив ініціативу “Зустріч з татковим побратимом”. Вона має на меті зруйнувати бар’єр між ветеранами та родинами полеглих воїнів.

Простір провів уже дві зустрічі, під час яких 10 ветеранів спілкувалися з 10 дітьми загиблих героїв. Під час заходу діти та ветерани грали в спеціально підібрані настільні ігри, а матері в цей час працювали з психологом.

“Діти надзвичайно щасливі йшли звідти. Вони тішились тому, що з ними грався військовий. Вони питали: “А чи знали ви мого татка?” Це настільки було емоційно і настільки зворушливо приємно”, – зазначила директорка комунального закладу “Ветеранський простір – Ветеран Pro” Люба Василів.

Вона також додала, що п’ять жінок після групової терапії записалися на індивідуальні консультації до психолога.

У “ВетеранРro”, крім того, проводять юридичні консультації щодо пільг та виплат, допомагають з оформленням документів, організовують вебінари та майстер-класи від успішних ветеранів-підприємців. Також започатковують курси цифрової грамотності та розвитку підприємницьких навичок.