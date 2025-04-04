Боєць з Івано-Франківщини Михайло Вовк отримав почесні нагрудні знаки

Михайла Вовка, військовослужбовця 77 батальйону 102 окремої бригади ЗСУ з Івано-Франківщини, нагороджено почесними нагрудними знаками “Золотий хрест” та “Хрест пошани”.

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Про це боєць повідомив на своїй Facebook-сторінці, інформує Правда.

Крім “Золотого хреста” від головнокомандувача Збройних сил України та “Хреста пошани” від міністра оборони України, Михайло Вовк отримав чергове військове звання “старший сержант”, а також грамоту 102 окремої бригади ЗСУ.

“Дякую своєму командуванню за довіру та віру в мене. Дякую своїм побратимам, це все завдяки вам — вашій мужності, підтримці, цілеспрямованості та відданості справі (вибачте, якщо інколи кричу). І, звісно, подяка моїй сім‘ї — дружині та донечці, які завжди знаходять слова підтримки, чекають, люблять, сумують, твердо переносять хвилювання та розлуку, моїм батькам — за виховання, любов та життєві принципи, які вони мені прищепили”, — написав Михайло Вовк.

Що відомо про Михайла Вовка

Михайло Вовк — засновник фестивалю авто-, мото- та авіатехніки “Drive for life fest”. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення РФ мобілізувався у військо.

24 лютого 2022 року він відправив свою сім’ю до батьків, заправив автомобіль, залишивши його дружині й батькові, та пішов у військкомат. Так без військового досвіду і строкової служби Михайло Вовк долучився до лав ЗСУ.

Боєць з побратимами брав участь у боях за Донбас, зокрема, у селі Краснопілля Краматорського району.