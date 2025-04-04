З Івано-Франківщини на фронт передали обладнання вартістю понад 1,2 мільйони гривень

З Івано-Франківщини для захисників 10 ОГШБр “Едельвейс” передали 50 квадрокоптерів та 7 комплектів виносної антени.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на очільницю громади Світлану Онищук.
Для потреб воїнів 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» передали:
– 50 квадрокоптерів ProDrone 7 у комплекті з акумуляторами;
-7 комплектів виносної антени AVENGER Booster для підсилення квадрокоптерів.
Загальна вартість обладнання — понад 1,2 млн гривень. Придбали його за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань.
“Підсилення військових формувань сучасною технікою дозволяє їм ефективно виконувати завдання на полі бою. Тому на передову з Івано-Франківщини передали 50 квадрокоптерів
На сьогодні найчастіше від наших захисників надходять запити про потребу в дронах різних комплектацій та найменувань”, – стверджує посадовиця.