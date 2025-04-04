З Івано-Франківщини на фронт передали обладнання вартістю понад 1,2 мільйони гривень

З Івано-Франківщини для захисників 10 ОГШБр “Едельвейс” передали 50 квадрокоптерів та 7 комплектів виносної антени.

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Пише Правда.іф з посиланням на очільницю громади Світлану Онищук.

Для потреб воїнів 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» передали:

– 50 квадрокоптерів ProDrone 7 у комплекті з акумуляторами;

-7 комплектів виносної антени AVENGER Booster для підсилення квадрокоптерів.

Загальна вартість обладнання — понад 1,2 млн гривень. Придбали його за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань.