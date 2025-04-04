ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

blago – ТОП-1 за кількістю зданих квартир в Івано-Франківській області 

Автор: Оксана Марушкевич
04/04/2025 18:59
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

 
ЛУН, авторитетна професійна всеукраїнська платформа для вибору квартир для купівлі на первинному та вторинному ринку житла, підбила підсумки 2024 року. Лідером за кількістю зданих квартир в Івано-Франківській області стала компанія blago. Вона ввела в експлуатацію житла більше, ніж інші девелоперські компанії міста. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41


 
Урочисте нагородження стало кульмінаційним моментом конференції, яку ЛУН ексклюзивно провела для девелоперів Івано-Франківська. Провідні експерти обговорили актуальні тенденції на ринку нерухомості міста, проаналізували зміни, що відбулися за останні три роки, та окреслили перспективи розвитку житлової нерухомості.  