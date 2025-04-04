blago – ТОП-1 за кількістю зданих квартир в Івано-Франківській області 



ЛУН, авторитетна професійна всеукраїнська платформа для вибору квартир для купівлі на первинному та вторинному ринку житла, підбила підсумки 2024 року. Лідером за кількістю зданих квартир в Івано-Франківській області стала компанія blago. Вона ввела в експлуатацію житла більше, ніж інші девелоперські компанії міста.

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Урочисте нагородження стало кульмінаційним моментом конференції, яку ЛУН ексклюзивно провела для девелоперів Івано-Франківська. Провідні експерти обговорили актуальні тенденції на ринку нерухомості міста, проаналізували зміни, що відбулися за останні три роки, та окреслили перспективи розвитку житлової нерухомості.