Франківці можуть безоплатно вивчати три іноземні мови — французьку, китайську чи іспанську

У Франківську на базі освітньо-культурного Гончаренко центру запустили набір одразу на три безоплатних курси із вивчення іноземних мов.

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З нуля містян навчатимуть французької, китайської та іспанської. Заняття проводитимуть щотижня, а за декілька місяців можна опанувати обрану мову до рівня А2. Навчання абсолютно безкоштовне.

За словами директорки центру Оксани Кузьменко, запуск наймасштабнішого набору на вивчення іноземних — це відповідь на запит відвідувачів простору.

«Ми постійно навчаємо франківців нових іноземних мов, і одні з найпопулярніших — французька, китайська та іспанська. Ви просили — ми виконуємо: вже у квітні запускаємо три нових курси, де навчатися можна «з нуля». Програма включає інтенсивні заняття, багато розмовної практики та домашні завдання. Все для того, аби ще більше франківців могли наблизитися до своєї мрії — володіти іноземною. Наші курси повністю безоплатні, тож чекаємо на кожного та кожну, незалежно від віку чи навичок», — ділиться Оксана.

Навчання буде проходити офлайн на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна — достатньо додатися в чати у Telegram, відповідно до обраної мови:

Опісля заповнення форми з аплікантами зв’яжеться адміністратор і запросить на перше заняття. По завершенню навчання усі студенти отримають сертифікати від команди, який підтверджує проходження курсу.