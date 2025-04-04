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Популярна телепрограма прикарпатського телебачення "Вулиця" святкує своє 22-річчя: з цієї нагоди оголошено конкурс із цікавими призами для телеглядачів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Популярна телепрограма прикарпатського телебачення “Вулиця” святкує своє 22-річчя: з цієї нагоди оголошено конкурс із цікавими призами для телеглядачів

Автор: Ігор Василик
04/04/2025 19:29
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Популярна телепрограма обласного телебачення “Галичина” вперше побачила світ ще у далекому 2003 році, з того часу беруть початок постійні мандри знімальної групи телепрограми вулицями Івано-Франківська та селами Прикарпаття, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Телеглядачів запрошують долучитися до святкувань та взяти участь у цікавих конкурсах із цінними призами від творчої команди телепередачі та її спонсорів.

Програмі «Вулиця» скоро 22 роки!

Святкувань і гучних шоу не буде, але ми підготували для вас конкурс! Напишіть історію своєї вулиці або будинку в Івано-Франківську і надішліть її нам на електронну пошту [email protected] ! Найцікавішу розповідь ми покажемо у програмі «Вулиця», а автор отримає чудовий подарунок:

  • Сертифікат на екскурсію містом, зокрема підземеллям ратуші та її оглядовим майданчиком
  • Сертифікат на перегляд чудового фільму.

Приймаємо ваші історії з 27 березня до 30 квітня на нашій ФБ сторінці!

Наші партнери:

Долучайтеся та святкуйте разом із нами! Чекаємо на ваші неймовірні історії! , йдеться у повідомлені

Нагадаємо, що у 2023 році помер один із творців цієї телепередачі Володимир Кукуруза

А у 2016 році творча команда втратила ще одного визначного члена команди і улюбленця телеглядачів краєзнавця Михайла Головатого.