У Микуличині монахині створять духовно-реабілітаційний центр для дітей і ветеранок

У Микуличині планують створити Духовно-реколекційний центр імені отця Єремії Ломницького Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії.

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Нещодавно у Івано-Франківську презентували концепцію майбутнього Центру в Микуличині, одним із пріоритетних напрямків діяльності якого буде духовне та фізичне зцілення людей, які постраждали внаслідок війни, пише Бліц-Інфо.

Втім, для реалізації проєкту, потрібно, щоб обласна рада повернула це приміщення зі спільної власності територіальних громад області у власність УГКЦ.

Як розповів священник УГКЦ, ієромонах Юстин Бойко, йдеться не просто про передачу приміщення, а про відновлення історичної справедливості та повернення монахиням монастиря-пансіонату, який у 1947 році привласнила радянська влада.

«Монастир у Микуличині заснували у 1906 році. Монахині прийшли туди з кількома місіями. Перше – це створити захоронку, тобто, умовно, сиротинець для гірських дітей, оскільки вони не мали можливості здобути освіту у містах, а так сестри могли їм провадити якусь базову освіту. Друге – поміч поміч пароху, третє – надання медичної опіки, четверте вони мали там збудувати пансіонат, у якому могли б відпочивати люди з Галичини. У 1947 році монастир був закритий, як і всі монастирі Української греко-католицької церкви, оскільки радянська влада ліквідувала і заборонила УГКЦ. Монахині ще там деякі ще жили, а потім розʼїхались. Микуличанський монастир є для них ще й історично важливий, оскільки саме там відбулося перше засідання їхньої монастирської ради»,- розповів історію монастиря отець.

Після вигнання монахинь радянська влада створила у цьому приміщенні інтернат. Він проіснував дуже довго, навіть за часів незалежної України. Потім почали говорити про неефективність інтернатів, і замість них створювати будинки соціального типу або будинки сімейного типу.

За словами отця, після ліквідації інтернату, на його базі створили комунальне підприємство, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії», щоб зберегти робочі місця для працівників.

«Ідею щоби повернутися до монастиря, ми подавали ще з 1990-го року. Сестри навіть були готові перейняти на себе провадження інтернату. Але тоді українське законодавство не дозволяло цього робити. Оскільки справа дуже довго не могла рушити з місця, мене попросили, щоб я зайнявся цим питанням. Бо я є родом з Дори, окрім того я помічник митрополита Львівського зі справ монашества. Тобто це є моя компетенція. Я поспілкувався з мером, керівництвом обласної ради та головами всіх фракцій, оскільки зараз це їхня власність та керівницею облдержадміністрації, щоби представити їм концепцію, як ми бачимо розвиток цього місця. І вони всі дуже позитивно це сприйняли, сказали, що то вже врешті-решт треба повернути церкві те, що радянська влада конфіскувала в неї цілковито. Тепер запускається вся оця процедура»,- пояснив священник.

За словами отця Юстина, діяльність Центру буде засновуватись на двох напрямках:

1. Просвітницько-соціальний супровід та оздоровлення дітей, молоді та соціальних категорій;

2. Духовно-фізичне оздоровлення дітей, молоді, родин захисників, військовослужбовиць та ветеранок.

«Що там планується робити? Ну, в першу чергу повертається туди монастир. Монахині добре вишколені по освіті та медицині, тож вони зможуть надавати допомогу школі. Друге – це окрім духовно-молитовного життя, вони хочуть зробити соціально-реабілітаційний центр для жінок військовослужбовиць. Адже це категорія, про яку часто забувають. Сестри монахині вже мають такий досвід, вони проводять роботу з військовослужбовицями на Львівщині, тож хочуть поширити таку діяльність і тут. Крім того, тут планується розвивати спортивно-реабілітаційну сферу з оздоровчим комплексом (4 кімнати з тренажерами та реабілітаційними процедурами) та пʼятьма спортивними локаціями»,- анонсував священник.

Загалом у планах проводити 5-ти і 10-ти денні програми для 15-25 осіб запропоновані сестрами служебницями та майбутніми працівниками центру. А також 14-ти денні цикли оздоровлення за власною програмою охочих організацій.

Отець Юстин пояснює, що наразі ще не розробили візуальну концепцію, як цей Центр має виглядати, адже для цього потрібно знати, яку територію і які приміщення їм передадуть. Після цього будуть залучати проєктні ресурси допомогових церковних організацій, меценатів та благодійників з України та закордону, щоб реалізувати цей проєкт.

Варто зауважити, що питання передачі УГКЦ частини земельної ділянки та приміщень колишнього монастиря розглянули 3 квітня на засіданні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства.

Як повідомив під час засідання комісії начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад області Василь Даниш, оскільки на території, про яку йдеться, функціонує обласний заклад оздоровлення дітей «Карпатські мрії», пропонується поділити майно на два самостійні обʼєкти нерухомого майна.

«Пропонується виключити зі складу єдиного майнового комплексу обласного закладу оздоровлення і відпочинку «Карпатські мрії» новоутворений самостійний обʼєкт і передати у власність релігійної організації Сестри служебниці Непорочної Діви Марії (спальний комплекс, капличку, огорожу) з наданням йому нової поштової адреси. Вжити заходів щодо сформування земельної ділянки для обслуговування майна орієнтовною площею 0,45 га, що знаходиться у межах земельної ділянки площею 2,13 га шляхом її поділу та подальшої передачі релігійній організації для постійного користування», – зачитав проєкт рішення Василь Даниш.

Як зауважив голова комісії Ігор Очкур, йдеться про майно, яке радянська влада забрала в УГКЦ.

«Є наш оздоровчий заклад, який радянська влада забрала у греко-католицької громади Микуличина. До нас звернулися преставники церкви, щоб відновити історичну справедливість. Пропоную піти їм на зустріч»,- сказав очільник комісії.

За словами провінційної настоятельки Згромадження с. Христофора Буштин, цього року минає 120 років відколи сестри Служебниці прийшли до Микуличина, щоб здійснювати свою місію щодо людей та дітей.

«Тоді монастирю належала величезна вілла, садок і захоронка де могли ночувати діти. І маючи заповіт наших сестер, які просили нас вернутися в Микуличин, ми просимо про відновлення історичної справедливості. Будемо там працювати з дітьми, сімʼями та жінками-воїнами»,- пояснила монахиня.

Своєю чергою заступник голови обласної ради Василь Гладій пояснив, що наразі поділ майна – це оптимальний варіант, бо без вирішення питання установи облрада не може передати Церкві все їхнє майно.

«Коли радянська влада вигнала монахинь з того місця у них було 1,5 га землі та дві будівлі. Радянська влада створила там інтернат. У 2019 році ми його ліквідували та утворили там обласний відпочинковий заклад, який продовжує працювати. Ми передаємо історичну будівлю і ділянку для обслуговування. На даний момент це оптимальний варіант, бо без вирішення питання установи ми не можемо передати все майно», – підсумував Гладій.

За результатами обговорення комісія одноголосно підтримала цей проєкт рішення на розгляд сесії облради. Тепер рішення прийматимуть обласні депутати на найближчому засіданні.