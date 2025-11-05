Бук із прикарпатського заповідника претендуватиме на звання “Європейське дерево року”

Бук “12 місяців” з Івано-Франківщини побореться за звання “Європейське дерево року”. Він росте у пралісах заповідника “Ґорґани” на Надвірнянщині.

Список номінантів оприлюднила громадська організація “Екосфера”.

Загалом на звання “Європейське дерево року” можуть претендувати 19 дерев з України. 3 листопада 2025 року “Екосфера” оголосила початок голосування. Воно триватиме до кінця місяця.

Номінант від Івано-Франківщини — бук із заповідника “Ґорґани”

Бук росте на території Пасічнянської громади, повідомили на Facebook-сторінці “Екосфери”. Дерево — заввишки 17,3 метра, має вигляд 12 зрощених стовбурів, окружність яких складає 4 метри 56 сантиметрів.

“Кожен зі стовбурів нагадує про певний місяць року — від зимової мовчазності січня до теплого дихання липня й задумливості грудня. Разом вони творять коло життя, яке не має початку й кінця”, — йдеться у дописі.

Довкола бука ростуть лунарія оживаюча та атрагена альпійська, а також різні види папороті. Це дерево росте обіч науково-пізнавальної стежки “Греготи Ґорґан”.