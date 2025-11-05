З 2015 по 2019 рік у ноутбуках MacBook, MacBook Air та MacBook Pro Apple використовувала клавіатуру з механізмом «метелик» (Butterfly). Вона мала бути тоншою, тихішою, одним словом сучаснішою, але стала однією з найпроблемніших конструкцій за всю історію MacBook.

Чому ця клавіатура на макбук так часто виходить з ладу та як доглядати за нею, розповідаємо у статті.

Що за історія з «метеликом»?

Apple хотіла зробити ноутбуки тоншими, тому замінила класичний ножичний механізм клавіатури на «інноваційний» механізм Butterfly. Проте конструкція одразу показала свої слабкі сторони: клавіші часто залипали, переставали реагувати або спрацьовували двічі навіть через дрібний пил чи крихти. Через численні скарги користувачів у 2018 році Apple запустила офіційну програму безкоштовної заміни клавіатур, яка діяла кілька років і завершилась у листопаді 2024-го.

Починаючи з моделей 2019 року, компанія повернулася до класичного ножичного механізму (Scissor), який отримав назву Magic Keyboard. Ця клавіатура стала надійнішою, має кращу тактильну віддачу та значно менше схильна до залипання. У нових MacBook Air і MacBook Pro проблеми, характерні для покоління з клавіатурою-«метеликом», повністю усунені.

Як доглядати за клавіатурою MacBook з механізмом «метелик»?

Якщо у вас MacBook із клавіатурою типу Butterfly (2015–2019 рр.), догляд за нею вимагає особливої обережності, адже цей механізм дуже чутливий до пилу та дрібних частинок. Ось що варто робити:

Регулярно очищайте клавіатуру за допомогою стисненого повітря. Якщо потрібно протерти поверхню, використовуйте суху мікрофібру.

Уникайте їжі біля ноутбука та придбайте силіконові накладки на клавіатуру, щоб запобігти потраплянню крихт у щілини.

Раз на кілька місяців проводьте професійне очищення ноутбука в сервісному центрі.

Важливо! Не використовуйте рідину або вологі серветки для протирання клавіш, адже навіть легка вологість, що потрапила у щілини, може спричинити корозію механізму.

Скільки коштує нова клавіатура з механізмом «метелик» в Україні?

Клавіатури для MacBook із механізмом «метелик» коштують у межах 2 500–3 800 грн і вище, залежно від моделі. Такі клавіатури в середньому дорожчі за звичайні ножичні, оскільки їх знято з виробництва, а попит серед власників старих моделей MacBook залишається стабільним. Крім того, механізм Butterfly має складнішу конструкцію та специфічну сумісність, тому навіть якісні репліки (High Copy) коштують дорожче, ніж клавіатури для інших лептопів Епл.