На Франківщині з держбюджету придбають житло для двох дитбудинків

До кінця 2025 року на Івано-Франківщині за гроші з державного бюджету придбають житло для двох дитячих будинків сімейного типу. Наразі обласна військова адміністрація уклала угоду купівлі-продажу на одне з цих помешкань.

Про це 4 листопада на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківській області повідомила начальниця служби у справах дітей Марія Євчук, пише Суспільне.

“Уклали угоду купівлі-продажу житла для дитячого будинку сімейного типу в Івано-Франківській громаді, де зараз виховують сімох дітей. Вартість житлового приміщення — 8,9 мільйона гривень з урахуванням співфінансування з місцевого бюджету в розмірі 10%”, — розповіла у коментарі Марія Євчук.

За її словами, дитячий будинок сімейного типу, для якого купуватимуть житло, створений жителями громади на базі прийомної сім’ї. Ще одне помешкання планують придбати для родини, яка переїхала на Івано-Франківщину з Луганської області у 2015 році. Дотепер сім’я орендувала житло.

Нині в області перебувають 10 дитячих будинків сімейного типу, які переїхали з інших регіонів. У них виховують 97 дітей, продовжує Марія Євчук.

Торік для дитячих будинків сімейного типу за кошти державного бюджету придбали п’ять помешкань.