Бурштинська громада попрощалася із захисником Андрієм Панчишиним

Село Бовшів та вся Бурштинська громада провели в останню путь свого земляка, воїна ЗСУ Андрія Панчишина. Рідні та близькі два роки жили надією, що він повернеться, однак нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель поблизу Синьківки на Харківщині, де зв’язок із ним було втрачено 22 жовтня 2023 року.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду.

Андрій Панчишин народився 12 квітня 1989 року. Чоловік був талановитим митцем: малював пейзажі, ікони, працював графічним дизайнером.

9 березня 2022 року він без вагань став на захист України.

Попрощатися із захисником прийшли рідні, побратими, сусіди та друзі. Траурна процесія пройшла вулицями рідного села до Церкви Зішестя Святого Духа, де відбувся чин похорону.

Андрія Панчишина поховали на місцевому цвинтарі.