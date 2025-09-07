8 вересня о 15:30 Отинійщина прощатиметься із загиблим Захисником Русланом Петронецьким

Прощання громади відбудеться на центральній площі в селищі Отинія (зі сторони м. Коломия). Після цього тіло Героя прибуде до рідного дому в селі Угорники.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

Захисник ніс службу в 11 прикордонному краматорському загоні на посаді інспектора прикордонної служби 2 категорії — кулеметника.

15 серпня 2025 року, залишаючись відданим Військовій присязі та виконуючи свій військовий обов’язок, під час виконання бойового завдання, пов’язаного із захистом Батьківщини, Руслан Петронецький зник безвісти в районі н.п. Вовчанські Хутори Харківської області. Згодом стало відомо, що він загинув смертю Героя.



Вдома на Руслана чекали дружина, троє синів і донька, а також двоє онуків.