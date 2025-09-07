ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Івано-Франківщина увійшла до п’ятірки лідерів за кількістю жінок, охочих освоїти робочі професії

Автор: Уляна Роднюк
07/09/2025 16:55
Наразі 70 мешканок Прикарпаття навчаються в межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.

Пише Правда.ІФ з посиланням на  Суспільне.

30 учасниць проєкту вже завершили навчання та успішно працевлаштувалися. Ще 40 жінок продовжують здобувати нові навички.

Найпопулярнішими професіями серед них є верстатниця деревообробних верстатів, верстатниця широкого профілю та операторка котельні.

Експериментальна програма дає можливість безплатно опанувати 31 затребувану на ринку праці професію. Щоб взяти участь у проєкті, жінки або роботодавці можуть подати заявку до центру зайнятості онлайн або особисто.

Загалом в Україні до проєкту долучилися 744 жінки. Окрім Івано-Франківщини, лідерами за кількістю заявок є Житомирська, Дніпропетровська, Рівненська та Вінницька області.

