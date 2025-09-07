Туристичний збір Івано-Франківщини за 8 місяців 2025 року зріс на 45%

Надходження туристичного збору в Івано-Франківській області за 8 місяців 2025 року склали 31,3 млн грн, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Віталія Передерко.



Динаміка надходжень туристичного збору по роках:

2022 р. – 17,9 млн грн

2023 р. – 20,4 млн грн

2024 р. – 33,1 млн грн

8 міс. 2025 р. – 31,3 млн грн

Зростання збору свідчить про відновлення туристичної активності в регіоні та популярність Прикарпаття серед відпочивальників.