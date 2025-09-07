ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Рогатинщині попрощалися з воїном Володимиром Крохмалюком

Автор: Уляна Роднюк
07/09/2025 14:56
Захисник у березні 2022 року мобілізувався до лав ЗСУ. Служив у прикордонній зоні з Білорусією, Чорнобилем, на Бахмутському напрямку, Ізюмі, Краматорську.

Повідомляють у Рогатинській громаді, пише Правда.ІФ.

Війна підірвала здоров’я воїна. Під час служби виявили онкологію, розпочали лікування. 5 вересня Володимира Крохмалюка не стало.

«Рідні, друзі, колеги запам’ятають його щирим, добрим, відважним патріотом своєї України», – йдеться у співчутті.

