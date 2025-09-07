В с. Заріччя громада зустріла полеглого Героя Олександра Бучковського

5 вересня 2025 року в лікарні у Львові помер капітан Олександр Бучковський з Івано-Франківщини. Воїн отримав поранення від удару російським FPV-дроном у Запорізькій області.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Делятинську територіальну громаду

Уродженець с. Топали Красноокнянського р-ну Одеської області Олександр Бучковський одружився в с. Заріччя і з того часу почав будувати своє життя тут. Разом з дружиною Олександрою виховали чудових доньку та сина.

Олександр Бучковський народився у 1977 році, жив із родиною у селі Заріччя. Військовослужбовець був начальником групи планування штабу одного з батальйонів 102 окремої бригади ТрО.

Капітан Олександр Бучковський отримав поранення від російського FPV-дрона у Гуляйполі Запорізької області.

7 вересня у Делятинську громаду прибуде скорботний кортеж з тілом воїна.

Читання Псалтиру розпочнеться сьогодні, 7 вересня, о 15.00 год.

Чин похорону розпочнеться завтра, 8 вересня, о 14.00 год.