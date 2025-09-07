В с. Заріччя громада зустріла полеглого Героя Олександра Бучковського

5 вересня 2025 року в лікарні у Львові помер капітан Олександр Бучковський з Івано-Франківщини. Воїн отримав поранення від удару російським FPV-дроном у Запорізькій області.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Делятинську територіальну громаду
Уродженець с. Топали Красноокнянського р-ну Одеської області Олександр Бучковський одружився в с. Заріччя і з того часу почав будувати своє життя тут. Разом з дружиною Олександрою виховали чудових доньку та сина.
Олександр Бучковський народився у 1977 році, жив із родиною у селі Заріччя. Військовослужбовець був начальником групи планування штабу одного з батальйонів 102 окремої бригади ТрО.
Капітан Олександр Бучковський отримав поранення від російського FPV-дрона у Гуляйполі Запорізької області.
7 вересня у Делятинську громаду прибуде скорботний кортеж з тілом воїна.
Читання Псалтиру розпочнеться сьогодні, 7 вересня, о 15.00 год.
Чин похорону розпочнеться завтра, 8 вересня, о 14.00 год.