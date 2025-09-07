На вулиці Тисменицькій п’яний водій спричинив ДТП

Опрацьовуючи виклик, патрульні встановили, 22-річний водій автомобіля BMW не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota.



Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Спілкуючись з водієм BMW патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Водій пройшов освідування у медичну закладі, де лікар підтвердив факт спʼяніння.

Окрім того, керманич позбавлений права керування транспортним засобом.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані пʼяніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), та за ст 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.