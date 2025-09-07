Для підвезення учнів Бистрицького ліцею передали один «школярик»

У закладі навчаються майже дві сотні дітей, 80 з яких потребують підвезення.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.
Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни громада передала для потреб війська половину своїх автобусів. На сьогодні в її автопарку є дві одиниці транспорту, які щодня здійснюють по кілька рейсів.
Загалом по області:
- безкоштовним підвезенням охоплено 83% учнів і з кожним придбаним «школяриком» цей показник зростає;
- в автопарку є 226 автобусів, з них 12 спеціалізованих для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.
Нагадаємо, що днями Уряд прийняв рішення про спрямування додаткових коштів на закупівлю шкільних автобусів. Для Прикарпаття передбачено понад 7 млн грн.
“Працюємо, щоби всі діти мали рівний доступ до освіти незалежно від відстані до школи”, – зазначила Світлана Онищук.