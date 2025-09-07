Для підвезення учнів Бистрицького ліцею передали один «школярик»

У закладі навчаються майже дві сотні дітей, 80 з яких потребують підвезення.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни громада передала для потреб війська половину своїх автобусів. На сьогодні в її автопарку є дві одиниці транспорту, які щодня здійснюють по кілька рейсів.

Загалом по області:

безкоштовним підвезенням охоплено 83% учнів і з кожним придбаним «школяриком» цей показник зростає;

в автопарку є 226 автобусів, з них 12 спеціалізованих для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.

Нагадаємо, що днями Уряд прийняв рішення про спрямування додаткових коштів на закупівлю шкільних автобусів. Для Прикарпаття передбачено понад 7 млн грн.