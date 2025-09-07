Понад 220 ветеранів зібралися на Прикарпатті на фінал національного відбору до міжнародних змагань Strong Spirit’s Games. ФОТО

Учасники змагань, які стануть переможцями цього етапу, виборюватимуть право представляти нашу державу на престижному міжнародному старті.

Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.



Разом із міністеркою у справах ветеранів України Наталею Калмиковою, Уповноваженим ВР України з прав людини Дмитром Лубінцем, народним депутатом України Василем Вірастюком, керівництвом Федерації стронгмену України, представниками міністерств та відомств привітала учасників фіналу, серед яких і наші земляки. Побажала кожному сили, витривалості й перемог.

Наші ветерани – приклад незламності та мотивації для всієї країни. Вони проявили героїзм і мужність на полі бою, а сьогодні демонструють незламність українського духу в спорті.