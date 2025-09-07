ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Групове фото учасників спортивного заходу візочників.
Понад 220 ветеранів зібралися на Прикарпатті на фінал національного відбору до міжнародних змагань Strong Spirit’s Games. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
07/09/2025 10:53
Учасники змагань, які стануть переможцями цього етапу, виборюватимуть право представляти нашу державу на престижному міжнародному старті.

Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Разом із міністеркою у справах ветеранів України Наталею Калмиковою, Уповноваженим ВР України з прав людини Дмитром Лубінцем, народним депутатом України Василем Вірастюком, керівництвом Федерації стронгмену України, представниками міністерств та відомств привітала учасників фіналу, серед яких і наші земляки. Побажала кожному сили, витривалості й перемог.

Наші ветерани – приклад незламності та мотивації для всієї країни. Вони проявили героїзм і мужність на полі бою, а сьогодні демонструють незламність українського духу в спорті.

“Переконана, що підтримка захисників та розвиток адаптивного спорту мають особливе значення. Адже це і про фізичне відновлення, і про ментальну підтримку, і про згуртовану ветеранську спільноту. Це важливий крок до успішної адаптації після війни в мирному житті”, – йдеться в дописі.

Чоловік піднімає вагу на спортивному заході.
Спортсмен на лаві виконує жим штанги
Спортсмени на візках на змаганнях в Буковелі.
Учасники на спортивному заході у футболках.
Змагання Strong Spirit's Games на природі.
Люди на візках на спортивній події.
Люди в блакитних футболках на спортивному заході.
Групове фото учасників на фоні лісу.
Два чоловіки у чорних футболках на заході.
Жінка промовляє на відкритому заході на сцені.
Група людей у футболках на спортивному заході

