Спека минає: погода 7 вересня на Прикарпатті

7 вересня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі — без опадів. Вдень місцями в регіоні — короткочасний дощ та гроза.



Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 12-14°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26-28° тепла. По області вночі прогнозують 11-16°, вдень — 23-28° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 11-16°, вдень — 18-23° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, упродовж 7-8 вересня в Івано-Франківську, Долині, Коломиї та Яремчі очікується надзвичайно висока пожежна небезпека, попереджають на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.