В Заріччі попрощаються із захисником Олександром Бучковським

7 вересня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, житель села Заріччя Бучковський Олександр Віталійович.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Надвірнянську міську раду.
Орієнтовно час руху траурного кортежу о 10:00 год м. Надвірна: вул. Мазепи, вул. Чорновола, вул. Соборна, с. Стримба, с. Лоєва.
10:30 год смт. Делятин с. Заріччя до рідного дому Героя.