В Заріччі попрощаються із захисником Олександром Бучковським

Автор: Уляна Роднюк
07/09/2025 09:21
7 вересня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, житель села Заріччя Бучковський Олександр Віталійович.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Надвірнянську міську раду.

Орієнтовно час руху траурного кортежу о 10:00 год м. Надвірна: вул. Мазепи, вул. Чорновола, вул. Соборна, с. Стримба, с. Лоєва.

10:30 год смт. Делятин с. Заріччя до рідного дому Героя.

