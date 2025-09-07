Росія влаштувала атаку на Київ та інші регіони: вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду

Протягом кількох годин росіяни атакували безпілотниками. Потім запустили ракети в декілька хвиль.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Віталія Кличка.

Цієї ночі відбулася чергова атака ворога. У різних областях України були наслідки влучань.

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Про це повідомив Володимир Когут у Telegram-каналі.

У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Також у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.

Рух переправою тимчасово перекрито.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Ворог завдав масованого удару й по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

Попри активну роботу ППО, як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіппер, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

По Дніпру ворог бив безпілотниками. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, Понівечив інфраструктуру.

Через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Там пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто.

Поцілив по місцевому підприємству противник і зранку. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж.

БпЛА застосували по Грушівській громаді Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю.

Терор Нікопольщини продовжувався від вечора. Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав.

Потрощені заправки, парник, 4 господарські споруди. Зруйнований приватний будинок, ще 2 – понівечені.

У Петропавлівській та Межівській громадах Синельниківського району внаслідок ворожих атак вчора горіли приватна оселя та сухостій. Під ранок поцілили й по Покровській громаді.