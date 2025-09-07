Мінус понад 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 7 вересня

Протягом минулої доби російська армія втратила 970 окупантів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
- танків – 11 163 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 254 (+11);
- артилерійських систем – 32 516 (+42);
- РСЗВ – 1 481 (+1;
- засобів ППО – 1 217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 817 (+294);
- крилатих ракет – 3 686 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 054 (+104);
- спеціальної техніки – 3 961 (+4).