Знищена військова техніка на траві, металевий ландшафт.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мінус понад 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 7 вересня

Автор: Уляна Роднюк
07/09/2025 08:50
Протягом минулої доби російська армія втратила 970 окупантів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

  • танків – 11 163 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 254 (+11);
  • артилерійських систем – 32 516 (+42);
  • РСЗВ – 1 481 (+1;
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56 817 (+294);
  • крилатих ракет – 3 686 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 054 (+104);
  • спеціальної техніки – 3 961 (+4).

