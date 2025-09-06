Прикарпатець Анатолій Васільєв отримав “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ

Солдат Анатолій Васільєв, мешканець села Котиківка, отримав високу відзнаку — Золотий хрест від Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського.
Пише Правда.ІФ з посиланням на МІСТО.
Ця нагорода є визнанням мужності, стійкості та незламності нашого Захисника. У складні для країни часи Анатолій довів, що відданість Україні, вірність присязі та сила духу здатні змінювати історію.
«Ми пишаємося тобою, Анатолію! Для нашої громади ти — справжній приклад відваги й любові до Батьківщини. Твій подвиг і твоя сила надихають нас бути єдиними, вірити в Перемогу та щодня підтримувати українське військо», — зазначили у Городенківській МТГ.