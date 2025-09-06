Прикарпатець Анатолій Васільєв отримав “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ

«Ми пишаємося тобою, Анатолію! Для нашої громади ти — справжній приклад відваги й любові до Батьківщини. Твій подвиг і твоя сила надихають нас бути єдиними, вірити в Перемогу та щодня підтримувати українське військо», — зазначили у Городенківській МТГ.