Івано-Франківськ може втратити 600 мільйонів через зміни у бюджеті

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підсумував ключові результати Конгресу місцевих влад, що відбувся за участі Президента України, Прем’єр-міністра та урядовців.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ефір Руслана Марцінківа.

За словами мера, головним меседжем стало те, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено продовження воєнного стану та фінансування оборонних потреб. Це означає, що держава прогнозує війну і наступного року.

«Ми подякували міжнародним партнерам, зокрема голові Ради Європи пану Каштру, який запевнив у підтримці України. Але хотілося б менше декларацій і більше реальних дій для завершення війни та тиску на Москву», — зазначив Марцінків.

Водночас він повідомив про негативні тенденції для місцевих громад. Зокрема, у проєкті бюджету передбачено вилучення 300 млн грн реверсної дотації, а також можливе скорочення частки податку на доходи фізичних осіб, що залишаються у громадах. Для Івано-Франківської громади це може означати втрату близько 600 мільйонів гривень.

«Це величезні кошти, за які можна було б придбати тисячі дронів для наших військових. Ми будемо відстоювати хоча б збереження 4% ПДФО, працювати з народними депутатами, щоб ця поправка пройшла», — наголосив міський голова.

Також на Конгресі обговорювали проблеми опалювального сезону. За словами Марцінківа, через фіксовані тарифи на тепло комунальні підприємства нарощують борги, адже газ постачається за вищими цінами. Він підкреслив, що держава повинна передбачити компенсації або механізми підтримки.

Окрім цього, йшлося про підготовку до зими, підтримку реабілітації воїнів, допомогу полоненим та інші соціально важливі питання.