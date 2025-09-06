У селищі Заболотів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки

6 вересня у селищі Заболотів Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного та легкового автомобілів.



Пише Правда.ІФ з посиланням на МІСТО.

На місце аварії прибули рятувальники зі Снятина та працівники місцевої пожежної охорони. За допомогою спецобладнання вони деблокували травмованого водія вантажівки та передали його медикам.

Щоб запобігти можливій пожежі, надзвичайники також від’єднали клеми акумуляторів обох машин.