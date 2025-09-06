ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Аварія вантажівки та робота рятувальників на місці
У селищі Заболотів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки

Автор: Уляна Роднюк
06/09/2025 22:33
6 вересня у селищі Заболотів Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного та легкового автомобілів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на МІСТО.

На місце аварії прибули рятувальники зі Снятина та працівники місцевої пожежної охорони. За допомогою спецобладнання вони деблокували травмованого водія вантажівки та передали його медикам.

Щоб запобігти можливій пожежі, надзвичайники також від’єднали клеми акумуляторів обох машин.

