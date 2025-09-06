На Калущині колишній дитсадок перетворюють на дім для переселенців

Наразі триває реконструкція колишнього дитячого садка «Зірочка», який переобладнують у доступне житло для переселенців.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Східного Варіанта.

За словами мера міста Андрія Найди, ця будівля стояла пустою більше ніж 20 років. Її не вдалося відновити як дошкільний заклад — бракувало коштів, змінювались проєктно-кошторисні документи, а народжуваність у місті падала.

Зараз її капітально перебудовують, аби перетворити на сучасний житловий простір. Ініціативу реалізує благодійний фонд «КО-ХАТИ» за фінансування Habitat for Humanity International, у партнерстві з ГО «МЕТАЛАБ» і міською радою.Приміщення обрали не випадково. «Перевикористання» закладено у філософії «КО-ХАТИ», команда займається саме реновацією наявних споруд, хоча це в багатьох моментах довше і дорожче, проте дає нове життя давно покинутим об’єктам, перетворює пустку на живий простір. «Зірочка» зберегла конструктивну міцність, має дах, вікна, зручне розташування в межах міста. Поруч — магазини, школи, садки, зручне транспортне сполучення.

Як ухвалювали рішення

«Прийняття рішення було тривалим. Міська влада аналізувала народжуваність і перспективи повернення садка до початкової функції. Проте зважаючи на те, що нині діючі садки заповнені на 50–60%, а народжуваність у Калуші за час повномасштабного вторгнення впала майже вдвічі, було ухвалено рішення змінити призначення будівлі», — пояснює очільник міста.

Процес відбору буде прозорим і відкритим, за чіткими й зрозумілими критеріями. Претендувати на поселення в «Зірочці» зможуть лише ВПО, зареєстровані в Калуській громаді. Пріоритетне право на поселення матимуть вразливі категорії громадян згідно з Постановою КМУ 930 від 01 вересня 2023 року.

Важливо зазначити, що проживання в «Зірочці» не буде безоплатним — жителі матимуть довготривалі гарантії поселення за чіткими умовами договору, але при цьому оплачуватимуть комунальні та сервісні платежі.

Наразі в будівлі повністю змінюють дах, планування, перекладають інженерні мережі — опалення, водопостачання, каналізацію, електрику. Старі системи не підлягали експлуатації. Раніше садок закрили саме через аварію тепломереж.

Усередині облаштують 47 житлових одиниць — студії, однокімнатні та двокімнатні квартири, а також кімнати гуртожиткового типу. Буде створено й безбар’єрне житло для людей з інвалідністю. Загалом простір розрахований на близько 150 осіб.

«Але це не просто житловий проєкт, — наголошує Мирослава Андросова, заступниця голови ради з питань ВПО при Калуській міськраді. — У будівлі передбачені зони спільного користування, де люди зможуть спілкуватися, підтримувати одне одного. Це буде місце, де формуються громади. Не тимчасовий притулок, а новий дім».

Особливо важливо, що до облаштування простору долучаються як самі переселенці, так і мешканці прилеглих будинків. Територія, яка десятиліттями була мертвою зоною, оживає. Планується встановлення дитячого та спортивного майданчиків, створення рекреаційної зони, реалізація енергоефективних рішень.