Від недуги помер прикарпатський військовий Володимир Крохмалюк

Автор: Уляна Роднюк
06/09/2025 21:43
Володимир Крохмалюк народився 4 серпня 1979 року у Воскресинцях. Він закінчив школи у рідному селі та у Васючині. Пройшов строкову службу в армії. Чоловік працював на будівництві та за кордоном, а також грав у футбол.

Правда.ІФ з посиланням на Рогатинську міську раду.

У березні 2022 року Володимир Крохмалюк мобілізувався до лав ЗСУ, воював на Київщині, Донеччині та Харківщині. Під час служби у бійця медики діагностували онкологію.

5 вересня Володимир Крохмалюк помер. У нього залишилися дружина, сини Роман та Максим.

Військовослужбовця поховали 6 вересня у селі Воскресинці.

