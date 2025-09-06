Від недуги помер прикарпатський військовий Володимир Крохмалюк

Володимир Крохмалюк народився 4 серпня 1979 року у Воскресинцях. Він закінчив школи у рідному селі та у Васючині. Пройшов строкову службу в армії. Чоловік працював на будівництві та за кордоном, а також грав у футбол.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Правда.ІФ з посиланням на Рогатинську міську раду.

У березні 2022 року Володимир Крохмалюк мобілізувався до лав ЗСУ, воював на Київщині, Донеччині та Харківщині. Під час служби у бійця медики діагностували онкологію.

5 вересня Володимир Крохмалюк помер. У нього залишилися дружина, сини Роман та Максим.

Військовослужбовця поховали 6 вересня у селі Воскресинці.