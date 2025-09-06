«Мобільна медична клініка» продовжує працювати в територіальних громадах Прикарпаття

Мобільна амбулаторія надаватиме послуги за адресами: 08.09. 10:00 Калуська ТГ, с. Мислів, вул. Шевченка, 45; 11.09. 10:00 П’ядицька ТГ, с. Турка, вул. Січових Стрільців, 6.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Мешканці зможуть конфіденційно та безоплатно обстежитися на ВІЛ, ТБ, вірусні гепатити та ІПСШ, а також проконсультуватися щодо профілактики хвороб. У разі виявлення інфекцій за результатами скринінгу одразу будуть надаватися направлення до спеціалізованих медичних закладів.

Програма спрямована на зниження рівня соціально значущих інфекційних захворювань в Україні та підвищення рівня раннього виявлення небезпечних хвороб, що сприятиме ефективнішому лікуванню та зменшенню ризику поширення інфекцій у громадах.

Графіки роботи та маршрути виїздів відслідковуйте на офіційних сторінках ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ».