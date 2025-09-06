За даними поліції, інцидент стався у районі Гринвіч, куди правоохоронці виїхали після повідомлення про напад із застосуванням ножа. Підозрюваному вже оголошено обвинувачення у вбивстві та поміщено під варту до судового розгляду.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Metropolitan Police.
Правоохоронці отримали повідомлення про імовірне ножове поранення за приватною адресою на Trafalgar Road, SE10. Виклик надійшов о 22:20 у середу, 27 серпня. На місце прибули поліцейські та бригада екстрених служб.
“Поліція відреагувала на повідомлення про напад із ножем за житловою адресою на Trafalgar Road, SE10 о 22:20 у середу, 27 серпня”, — йдеться у повідомленні поліції.
Після прибуття рятувальники надали необхідну допомогу потерпілій, однак зберегти життя не вдалося.
“Попри зусилля екстрених служб було констатовано смерть потерпілої Галини Гойсан”, — йдеться у повідомленні.
До слова, у соціальних мережах потерпілої вказано, що вона з Івано-Франківська.
Родині загиблої забезпечили необхідну підтримку та інформування спеціально підготовленими співробітниками.
Наступні процесуальні дії поліції та прокуратури завершилися пред’явленням офіційної підозри. Підозрюваного затримали і залишили під вартою до розгляду справи судом.
“Юрій Музика, 33 роки, з Burlington Road, New Malden, був обвинувачений у вбивстві у п’ятницю, 5 вересня, і поміщений під варту”, — йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці поінформували про запланований розгляд справи у магістратському суді.
“Юрій Музика постане перед магістратським судом у Бромлі у суботу, 6 вересня, за висунутим обвинуваченням”, — йдеться у повідомленні.
За британською процедурою справи про вбивство починають у магістратському суді для фіксації обвинувачення та визначення подальшого руху справи. Після первинного слухання матеріали зазвичай передають до суду вищої інстанції для розгляду по суті.
У межах досудового розслідування поліція традиційно звертається до громадян із проханням надати можливі свідчення або відеозаписи з камер, що могли зафіксувати переміщення підозрюваного чи інші релевантні обставини. Такі звернення публікуються через офіційні канали поліції для забезпечення повноти доказової бази.
Поліція повідомила, що родина жертви вбивства отримує допомогу з боку спеціалістів, які працюють із сім’ями жертв тяжких злочинів.
Офіційні повідомлення правоохоронців містять лише підтверджені дані щодо встановлених фактів, процесуальних кроків і часу судових слухань. Інформація про особисті обставини загиблої або інші деталі приватного життя не розголошується на етапі розслідування з огляду на вимоги конфіденційності та інтереси слідства.
Після оголошення обвинувачення діє принцип презумпції невинуватості підозрюваного до рішення суду. Публічні комунікації правоохоронців стосуються виключно процесуальних фактів: часу виклику, адреси події, ідентифікації загиблої та особи, якій висунуто обвинувачення, а також дати першого засідання.
“Розслідування вбивства 29-річної жінки у Гринвічі триває, відповідній особі висунуто обвинувачення”, — йдеться у зведенні поліції.