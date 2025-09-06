У 2025/26 навчальному році продовжується дія державних освітніх грантів

За умовами програми: 15 тис.грн отримають студенти, які склали НМТ з двох предметів на 150 і більше балів; 25 тис.грн – якщо отримали понад 170 балів з двох дисциплін.

Що для цього потрібно:

Здобувач має вступити на контрактну форму та розпочати навчання

Сертифікат на грант надійде після 15 вересня у «Дію».

Підтвердити його потрібно до 25 жовтня.

Якщо абітурієнт бере участь у додатковому наборі та претендує на грант за іншою спеціальністю, варто дочекатися сертифіката. Відтак потрібно обрати один не пізніше 25 жовтня.

Після підтвердження сертифіката в «Дії» МОН видає наказ і перераховує кошти безпосередньо закладу вищої освіти у два етапи:

50% — до 1 грудня

50% — до 1 квітня. Якщо студент вже оплатив навчання власними коштами, після надходження гранту заклад повертає переплату протягом трьох місяців.

Також до уваги тих, хто отримував державні гранти торік. Передбачено виплати і 2025 року.

Для цього потрібно:

Перевірити, чи нема академічної чи фінансової заборгованості у закладі. Підтвердити грант у застосунку «Дія» до 30 вересня після появи сертифіката. Сума гранту на новий навчальний рік буде індексована пропорційно зростанню вартості навчання, але не більш ніж на 12%.