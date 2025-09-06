ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чоловік у костюмі аплодує на природі
Диван на коліщатках в темній вітальні

У центрі Франківська планують обмежити висотність забудови”: Руслан Марцінків під час презентації Стратегії Івано-Франківська

Автор: Уляна Роднюк
06/09/2025 18:50
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У центральній частині Івано-Франківська хочуть впорядкувати висотність забудови. Відповідне рішення має затвердити міська рада.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галку.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, у франківській мерії ще обговорюють параметри цього рішення. У центральній частині міста хочуть встановити обмеження на висотність будівель до 16 метрів. У зоні від 500 до 1000 метрів від ратуші – до 32–35 метрів.

Водночас закон зобов’язує громади розробити окремий план розбудови. Цей документ має доповнити чинні генеральні плани міста і сіл громади. У Франківську його хочуть ухвалити вже наступного року, хоча держава відтермінувала обов’язкове прийняття до 2027 року.

План розвитку включатиме саме місто та ще 18 населених пунктів, а також історико-архітектурний опорний план. Він визначатиме, які будівельні роботи можна дозволяти у різних зонах.

СХОЖІ НОВИНИ