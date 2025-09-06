У центрі Франківська планують обмежити висотність забудови”: Руслан Марцінків під час презентації Стратегії Івано-Франківська

У центральній частині Івано-Франківська хочуть впорядкувати висотність забудови. Відповідне рішення має затвердити міська рада.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галку.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, у франківській мерії ще обговорюють параметри цього рішення. У центральній частині міста хочуть встановити обмеження на висотність будівель до 16 метрів. У зоні від 500 до 1000 метрів від ратуші – до 32–35 метрів.

Водночас закон зобов’язує громади розробити окремий план розбудови. Цей документ має доповнити чинні генеральні плани міста і сіл громади. У Франківську його хочуть ухвалити вже наступного року, хоча держава відтермінувала обов’язкове прийняття до 2027 року.

План розвитку включатиме саме місто та ще 18 населених пунктів, а також історико-архітектурний опорний план. Він визначатиме, які будівельні роботи можна дозволяти у різних зонах.