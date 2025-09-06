У Боднарові перекрили трасу Івано-Франківськ – Калуш: мешканці вимагають повернення старости

6 вересня у селі Боднарів, що в Калуському районі, місцеві жителі вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух на автодорозі Івано-Франківськ – Калуш. Причиною протесту стало вимагання повернути на посаду старости села Олега Дрогомирецького.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ратушу.

Акція стала продовженням ранкової зустрічі у Народному домі за участю представників Калуської міської ради та мешканців громади. За словами учасників, Дрогомирецького «кілька днів тому під час повітряної тривоги забрали невідомі особи», через що він не виконує свої обов’язки.

Під час обговорень люди наголошували на позитивних змінах у селі за час його роботи: відкриття школи мистецтв, ремонтні роботи у навчальному закладі, благоустрій території, активна підтримка культурних подій та допомога військовим на фронті.

У спільноті «Типовий Боднарів» оприлюднили звернення з вимогами громади:

офіційне повернення Олега Дрогомирецького на посаду;

забезпечення безперервності роботи старостинського округу;

врахування думки місцевих мешканців у прийнятті рішень.

«Під час війни кожен має робити своє діло, а діло Олега — бути старостою нашого села, і крапка!», — йдеться у повідомленні.

Через перекриття дороги у межах населеного пункту утворився затор. Водіїв закликали обирати об’їзні шляхи до відновлення руху.