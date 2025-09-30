Частинку Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, привезуть на Прикарпаття

У четвер, 2 жовтня, до Відпустового центру блаженного священномученика Симеона, що в с. Старуня, завітає владика Іриней Білик – єпископ-емерит, канонік Папської базиліки Санта Марія Маджоре (Рим, Італія).
Про це повідомляє Відпустовий центр Симеона Лукача, інформує Правда.іф.
Архиєрей приїде, щоб передати для зберігання та вшанування частинку Хреста, на якому був розп’ятий наш Спаситель.
З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина реліквію виставлять для привселюдного почитання в підземній базиліці блаженного священномученика Симеона, де вона й зберігатиметься. Відтак кожен охочий зможе приклонитися частинці того самого Хреста, на якому розіп’яли нашого Божественного Спасителя.
Урочиста передача реліквії та Архиєрейська Божественна Літургія розпочнуться о 18:00. Після спільної молитви душпастирі поблагословлять присутніх святим Хрестом.