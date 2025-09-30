Видалення вісімок: що потрібно знати про процедуру

Видалення вісімки, ціна та особливості процедури – одні з найпопулярніших запитів серед пацієнтів стоматологічних клінік. Зуби мудрості, або вісімки, як їх називають у народі, часто стають джерелом проблем і дискомфорту.

Розглянемо детальніше, коли необхідно видаляти ці зуби, як проходить процедура та що очікувати після неї.

Чому виникає потреба у видаленні вісімок

Зуби мудрості з’являються останніми, зазвичай у віці від 17 до 25 років. До цього часу щелепа вже сформована, і часто для вісімок просто не вистачає місця. Природа заклала їх як резерв на випадок втрати інших зубів, але в сучасних людей щелепа часто менша, ніж у наших предків.

За статистикою, у 35-40% людей зуби мудрості або взагалі не прорізуються, або ростуть неправильно, створюючи проблеми. Основні показання для видалення включають ситуації, коли зуб росте під кутом і тисне на сусідній зуб, уражений карієсом, який важко лікувати через незручний доступ, викликає запалення ясен чи постійний біль, не має місця для правильного прорізування, або є необхідність ортодонтичного лікування.

Види видалення зубів мудрості

Процедура буває простою або складною залежно від положення зуба. Просте видалення проводиться, коли вісімка повністю прорізалася і розташована правильно. Лікар акуратно виймає його з лунки під місцевою анестезією.

Складне (атипове) видалення потрібне при частковому прорізуванні, нахилі, глибокій ретенції чи близькості до нерва. Також у випадках, коли повністю прорізаний зуб має складну анатомічну будову коренів і його потрібно розпилювати і частинами видаляти. Видалення проводиться за допомогою сепарації (розпилення) кореня.

Як проходить процедура видалення

Процедура видалення вісімки комфортна завдяки місцевому знеболенню. Сучасні анестетики чудово знеболюють, тому вирвати зуб мудрості не боляче. Лікар завжди описує кожен крок процедури, аби зняти зайве хвилювання.

Типова послідовність включає діагностику з оглядом та прицільним знімком або КТ для визначення положення коренів і близькості нервів, анестезію (місцеву або медикаментозний сон), саме видалення, ушивання лунки для забезпечення стабільного та безболісного загоєння, та рекомендації лікаря по догляду на перші дні.

Можливі ускладнення та що є нормою

У перші 1-3 доби після видалення зуба мудрості нормальними вважаються помірний біль, що поступово зменшується, та набряк щоки (максимум на 2-3 добу), який далі спадає.

Серед ускладнень, які потребують уваги, найпоширеніше – альвеоліт або “порожня лунка”. Це відбувається, коли згусток крові після видалення не утворився або випав, лунка залишається порожньою. Це викликає різкий, пульсуючий біль на 2-3 день, неприємний запах і дискомфорт.

Інші тривожні сигнали включають підвищення температури вище 38°C, посилення набряку після кількох днів, сильну кровотечу, яка не зупиняється самостійно, та обмежене відкривання рота. Якщо біль не контролюється знеболювальними, з’являються гнійні виділення, неприємний запах, наростає набряк або порушується ковтання чи відкривання рота – потрібен невідкладний огляд.

Рекомендації для швидкого відновлення

Левова частка успіху – у правильному домашньому догляді. Дотримуйтеся рекомендацій перші 3-5 діб, так ви знижуєте ризик альвеоліту й прискорюєте загоєння.

Важливо прикладати холод на щоку перші три доби, уникати полоскання рота перші 24 години, щоб не втратити захисний згусток. Їжа має бути м’якою та прохолодною, не можна спати на стороні, де видалявся зуб. Потрібно уникати будь-якого нагрівання ділянки видалення.

Два тижні після видалення заборонено вживати алкоголь та палити, також заборонені важкі фізичні навантаження. Обов’язково приймайте рекомендовані лікарем медикаменти за інструкцією, а у разі виникнення будь-яких запитань консультуйтеся з лікарем.

Скільки часу займає загоєння

Після видалення вісімки зазвичай стає легше через 2-3 дні, набряк спадає за 3-5 діб, м’які тканини закривають лунку за 1-3 тижні, а раннє формування кістки триває 6-8 тижнів.

Видалення зубів мудрості в Masych Clinic

У Masych Clinic у місті Івано-Франківськ видаляють зуби мудрості будь-якої складності. Клініка особливо спеціалізується на видаленні непрорізаних (ретинованих) зубів мудрості.

Серед ключових переваг клініки – досвід хірургів у складних (атипових) випадках, точна діагностика і планування з використанням КТ при потребі, комфорт і безпека завдяки сучасній анестезії та атравматичним технікам видалення. Клініка має дороговартісне спеціалізоване обладнання, зокрема хірургічний ультразвуковий п’єзотом для безпечного видалення.

Завдяки сучасним анестетикам та можливості провести процедуру у медикаментозному сні або під закисом азоту, пацієнт не відчує жодного дискомфорту, а процедура пройде легко та безболісно. Важливим моментом є прозорість вартості – ціна видалення зуба мудрості залежить від складності операції, але пацієнт знає її до початку лікування.

Висновок

Видалення зубів мудрості – поширена процедура, яка при правильному виконанні проходить без ускладнень. Сучасні методи анестезії роблять її безболісною, а дотримання рекомендацій у реабілітаційний період забезпечує швидке загоєння. Не варто відкладати візит до стоматолога, якщо вісімка доставляє дискомфорт – чим раніше вирішити проблему, тим простіше пройде лікування.

