У Карпатах заблукали дві туристки зі Львова — їх розшукали рятувальники
Увечері 29 вересня під час сходження на гору Вухатий Камінь у Карпатах заблукали дві туристки зі Львова. Їх знайшли рятувальники та провели до села Дземброня.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Мандрівниця зі Львова звернулася по допомогу до рятувальників о 19:30. Вона розповіла, що заблукала разом з подругою під час маршруту на гору Вухатий Камінь. Жінки — 1999 та 1994 років народження відповідно.

На допомогу їм вирушили надзвичайники із селища Верховина. Вони розшукали мандрівниць та провели їх до села Дземброня Верховинського району.

Як підготуватися до туристичних походів:

  • перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;
  • важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;
  • подбати про відповідний одяг та спорядження;
  • не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;
  • користуватися застосунком “Порятунок у горах”.

