У Карпатах заблукали дві туристки зі Львова — їх розшукали рятувальники

Увечері 29 вересня під час сходження на гору Вухатий Камінь у Карпатах заблукали дві туристки зі Львова. Їх знайшли рятувальники та провели до села Дземброня.

Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Мандрівниця зі Львова звернулася по допомогу до рятувальників о 19:30. Вона розповіла, що заблукала разом з подругою під час маршруту на гору Вухатий Камінь. Жінки — 1999 та 1994 років народження відповідно.

На допомогу їм вирушили надзвичайники із селища Верховина. Вони розшукали мандрівниць та провели їх до села Дземброня Верховинського району.

Як підготуватися до туристичних походів: