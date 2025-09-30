У Карпатах заблукали дві туристки зі Львова — їх розшукали рятувальники

Увечері 29 вересня під час сходження на гору Вухатий Камінь у Карпатах заблукали дві туристки зі Львова. Їх знайшли рятувальники та провели до села Дземброня.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Мандрівниця зі Львова звернулася по допомогу до рятувальників о 19:30. Вона розповіла, що заблукала разом з подругою під час маршруту на гору Вухатий Камінь. Жінки — 1999 та 1994 років народження відповідно.
На допомогу їм вирушили надзвичайники із селища Верховина. Вони розшукали мандрівниць та провели їх до села Дземброня Верховинського району.
Як підготуватися до туристичних походів:
- перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або взяти провідника;
- важливо подбати про повний заряд мобільного телефону;
- подбати про відповідний одяг та спорядження;
- не вдягати непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддати перевагу яскравим кольорам. Так заблукалого легше помітити під час пошуку. Добре, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло;
- користуватися застосунком “Порятунок у горах”.