Розлучення: юридичний супровід і практичні рекомендації

Розірвання шлюбу — це не лише особисте переживання, а й важливий юридичний процес, який охоплює низку процедур та супутніх питань: майно, діти, аліменти, документообіг. У такій ситуації вам потрібні послуги адвоката з розлучення, що дозволялить уникнути помилок, заощадити час і нерви та пройти цей складний етап із максимальним дотриманням інтересів сторін.

Позасудовий порядок: коли він можливий

Шлюб можна припинити без звернення до суду, якщо:

– подружжя не має спільних неповнолітніх дітей;

– обидві сторони погоджуються на розірвання;

– обоє особисто звертаються до органів ДРАЦС.

Цей варіант є найпростішим, але на практиці трапляється рідко. Якщо ж є діти, хтось не згоден, або одна зі сторін не може бути присутньою — застосовується судовий порядок.

Судове розірвання: типові підстави

Звернення до суду необхідне в таких випадках:

– у шлюбі є спільні неповнолітні діти;

– один із подружжя заперечує проти розлучення;

– хтось із подружжя відсутній або проживає за межами України;

Адвокат зібрає необхідні документи, підготує позовну заяву, налагодить комунікацію з іншою стороною, візьме участь у судових засіданнях, забезпечить вчасне подання всіх процесуальних документів.

Поділ майна: окрема процедура

Позов про розлучення не вирішує питання поділу майна автоматично. Якщо сторони не уклали договір про поділ, його доведеться оформлювати окремо. Існують два шляхи:

Добровільний — оформлення нотаріально посвідченої угоди між подружжям. Судовий — якщо домовитись не вдається.

Юрист допоможе з’ясувати, що входить до спільної сумісної власності, а що є особистим майном кожного з подружжя, оцінить обсяг, запропонує варіанти справедливого поділу або підготує позов до суду про поділ у примусовому порядку.

Діти: проживання, спілкування, аліменти

Питання щодо дітей звично вирішується окремо — не в межах самого позову про розлучення. Якщо між сторонами є згода, оформляється договір, який підлягає нотаріальному посвідченню. У разі спору — звернення до суду.

Потрібно врегулювати:

– з ким проживатимуть діти;

– як і коли інший з батьків бачитиметься з ними;

– хто і в якому розмірі сплачуватиме аліменти.

Адвокат підготує правове рішення, що враховуватиме не лише інтереси сторін, а й насамперед — найкращі інтереси дитини, як того вимагає сімейне законодавство України.

