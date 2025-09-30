Розлучення: юридичний супровід і практичні рекомендації

Розірвання шлюбу — це не лише особисте переживання, а й важливий юридичний процес, який охоплює низку процедур та супутніх питань: майно, діти, аліменти, документообіг. У такій ситуації вам потрібні послуги адвоката з розлучення, що дозволялить уникнути помилок, заощадити час і нерви та пройти цей складний етап із максимальним дотриманням інтересів сторін.
Позасудовий порядок: коли він можливий
Шлюб можна припинити без звернення до суду, якщо:
– подружжя не має спільних неповнолітніх дітей;
– обидві сторони погоджуються на розірвання;
– обоє особисто звертаються до органів ДРАЦС.
Цей варіант є найпростішим, але на практиці трапляється рідко. Якщо ж є діти, хтось не згоден, або одна зі сторін не може бути присутньою — застосовується судовий порядок.
Судове розірвання: типові підстави
Звернення до суду необхідне в таких випадках:
– у шлюбі є спільні неповнолітні діти;
– один із подружжя заперечує проти розлучення;
– хтось із подружжя відсутній або проживає за межами України;
Адвокат зібрає необхідні документи, підготує позовну заяву, налагодить комунікацію з іншою стороною, візьме участь у судових засіданнях, забезпечить вчасне подання всіх процесуальних документів.
Поділ майна: окрема процедура
Позов про розлучення не вирішує питання поділу майна автоматично. Якщо сторони не уклали договір про поділ, його доведеться оформлювати окремо. Існують два шляхи:
- Добровільний — оформлення нотаріально посвідченої угоди між подружжям.
- Судовий — якщо домовитись не вдається.
Юрист допоможе з’ясувати, що входить до спільної сумісної власності, а що є особистим майном кожного з подружжя, оцінить обсяг, запропонує варіанти справедливого поділу або підготує позов до суду про поділ у примусовому порядку.
Діти: проживання, спілкування, аліменти
Питання щодо дітей звично вирішується окремо — не в межах самого позову про розлучення. Якщо між сторонами є згода, оформляється договір, який підлягає нотаріальному посвідченню. У разі спору — звернення до суду.
Потрібно врегулювати:
– з ким проживатимуть діти;
– як і коли інший з батьків бачитиметься з ними;
– хто і в якому розмірі сплачуватиме аліменти.
Адвокат підготує правове рішення, що враховуватиме не лише інтереси сторін, а й насамперед — найкращі інтереси дитини, як того вимагає сімейне законодавство України.
