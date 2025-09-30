У Коломиї до кінця року повністю відремонтують чотири шкільні їдальні. ФОТО

У Коломийських ліцеях стартувало велике оновлення шкільних харчоблоків.

Про це повідомив голова громади Богдан Станіславський.

Капітальний ремонт харчоблоків уже розпочато у таких закладах:

Коломийський ліцей №1 імені Василя Стефаника;

Коломийський ліцей №8;

Коломийський ліцей №9.

Незабаром роботи стартують і в Коломийському ліцеї №4 імені Сергія Лисенка.

Нині у ліцеях №1, №8 та №9 тривають підготовчі й демонтажні роботи, вивозять будівельне сміття. Усі процеси виконуються професійно та у встановлені терміни.

“Так, капітальний ремонт потребує часу і може створювати певні незручності. Та результат вартує зусиль – зовсім скоро наші діти матимуть змогу харчуватися у нових, просторих і комфортних їдальнях. При цьому ми подбали, щоб шкільне харчування не переривалося: діти отримують гарячі обіди навіть під час ремонтних робіт”, – зазначає очільник громади.

Це масштабний проєкт, для реалізації якого вдалося залучити 101,7 мільйона гривень державної субвенції. Реалізація цих проєктів стала можливою завдяки злагодженій роботі закладів освіти громади, відділу інвестиційної політики міської ради та керівників проєктів.