У лікарні помер військовослужбовець з Калуша Орест Жовнірович

27 вересня помер в одній з лікувальних установ Калуша помер військовослужбовець Орест Жовнірович.

Про це повідомляє очільник міста Андрій Найда, передає Правда.

Орест був старшим солдатом, служив стрільцем-санітаром стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Сьогодні, 30 вересня, о 15:00 виїзд колони з тілом солдата від Калуської ЦРЛ.

Колона прямуватиме за маршрутом:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Винниченка;
  • проспект Лесі Українки;
  • Собор Святих Землі Української.

Псалтир розпочнеться о 16:00 у кімнаті панахид Собору Святих Землі Української.

Чин похорону розпочнеться завтра, 1 жовтня, об 11:00 від кімнати панахид Собору Святих Землі Української.

Поховають Ореста Жовніровича на міському кладовищі (ветеранський сектор).

