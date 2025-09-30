У лікарні помер військовослужбовець з Калуша Орест Жовнірович

27 вересня помер в одній з лікувальних установ Калуша помер військовослужбовець Орест Жовнірович.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомляє очільник міста Андрій Найда, передає Правда.
Орест був старшим солдатом, служив стрільцем-санітаром стрілецького батальйону однієї з військових частин.
Сьогодні, 30 вересня, о 15:00 виїзд колони з тілом солдата від Калуської ЦРЛ.
Колона прямуватиме за маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Грушевського;
- вул. Винниченка;
- проспект Лесі Українки;
- Собор Святих Землі Української.
Псалтир розпочнеться о 16:00 у кімнаті панахид Собору Святих Землі Української.
Чин похорону розпочнеться завтра, 1 жовтня, об 11:00 від кімнати панахид Собору Святих Землі Української.
Поховають Ореста Жовніровича на міському кладовищі (ветеранський сектор).