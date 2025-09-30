У лікарні помер військовослужбовець з Калуша Орест Жовнірович

27 вересня помер в одній з лікувальних установ Калуша помер військовослужбовець Орест Жовнірович.

Про це повідомляє очільник міста Андрій Найда, передає Правда.

Орест був старшим солдатом, служив стрільцем-санітаром стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Сьогодні, 30 вересня, о 15:00 виїзд колони з тілом солдата від Калуської ЦРЛ.

Колона прямуватиме за маршрутом:

вул. Івано-Франківська;

вул. Грушевського;

вул. Винниченка;

проспект Лесі Українки;

Собор Святих Землі Української.

Псалтир розпочнеться о 16:00 у кімнаті панахид Собору Святих Землі Української.

Чин похорону розпочнеться завтра, 1 жовтня, об 11:00 від кімнати панахид Собору Святих Землі Української.

Поховають Ореста Жовніровича на міському кладовищі (ветеранський сектор).